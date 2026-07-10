5 λόγοι που ξαφνικά όλος ο πλανήτης έχει λατρέψει τον Έρλινγκ Χάαλαντ

Ακόμη κι αν είσαι ο άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει ούτε καν φευγαλέα, κάποιον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχεις δει σίγουρα κάπου στα social media, τη φοβερή και τρομερή περσόνα του Έρλινγκ Χάαλαντ, του Νορβηγού επιθετικού που πρωταγωνιστεί στη φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ.

Ο μυθικός επιθετικός που βάζει γκολ με κάθε πιθανό και δυνατό τρόπο, βρίσκεται στην δεύτερη θέση των σκόρερ μαζί με τον Εμπαπέ και πίσω μόνο από τον Μέσι. Τι συμβαίνει όμως με την περίπτωση του Χάαλαντ;

Ο ποδοσφαιριστής έχει γίνει ξαφνικά το απόλυτο meme και it boy του ποδοσφαίρου, έχοντας κερδίσει τον θαυμασμό και την αγάπη του κόσμου. Αυτοί είναι 5 λόγοι που όλος ο πλανήτης ασχολείται με τον παίκτη της Νορβηγίας:

Η γενέτειρά του, τού έμαθε τι θα πει σκληρή δουλειά

Η αγροτική κοινωνία του Μπρίνε στη νοτιοδυτική Νορβηγία, του δίδαξε τη σκληρή δουλειά. Το ίδιο και ο πατέρας του, ο Άλφ-Ίνγκε Χάλαντ, πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι που του έμαθε από μικρός να αγωνίζεται και να μην τα παρατάει. Από παιδί είχε πείσμα, πάθος και κίνητρο και έτσι, ήδη από τα 15, όταν και αγωνιζόταν με την Κ18 της Μπρίνε, του άρχισε να ξεχωρίζει και να τραβάει την προσοχή μεγαλύτερων συλλόγων.

Σκοράροντας με κάθε τρόπο

Ο νεαρός στράικερ γεννήθηκε για να σκοράρει. Από πολύ νεαρή ηλικία, πετύχαινε τα χατ τρικ για πλάκα. Όσο κι αν προσπαθούν να τον σταματήσουν οι αντίπαλες άμυνες, ο Χάαλαντ καταφέρνει να ξεγλιστράει. Ο 25χρονος επιθετικός φέτος πήρε «από το χέρι» τη Νορβηγία και την οδήγησε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998. Και φτάνοντας εκεί, με τα επτά γκολ που έχει ήδη πετύχει συναγωνίζεται τους Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι.

Ένας αντιστάρ - φαινόμενο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ διαφοροποιείται από όλους ποδοσφαιριστές σταρ, επιλέγοντας να κρατά χαμηλό προφίλ και απέχοντας από τη δημοσιότητα και την επίδειξη της προσωπικής του ζωής. Προτιμά να περνά τον ελεύθερο χρόνο του στην ηρεμία του σπιτιού του, μακριά από τα φλας και τις εκδηλώσεις.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός

Ένας άνθρωπος γειωμένος που τα δίνει όμως όλα εντός γηπέδου. «Δεν κάθεσαι στα social media να διαβάζεις τι λένε για σένα. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι σκέφτονται ή τι γράφουν οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να ανησυχείς για τέτοια πράγματα», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του. Έχει εμμονή με την επιτυχία και είναι εξαιρετικά επαγγελματίας με τη διατροφή του και τον ύπνο του, που τα θεωρεί κλειδιά για την κορυφαία απόδοσή του. Την ίδια στιγμή όμως, εκτός γηπέδου, είναι ένας άνετος και χαλαρός τύπος.

Έρλινγκ Χάαλαντ | Getty Images

Ο ποδοσφαιριστής meme

Ο Χάαλαντ μοιάζει ο πιο ακομπλεξάριστος και κουλ τύπος του ίντερνετ. Ανεβάζει τακτικά περιεχόμενο στο Snapchat και στο Instagram, με τον ίδιο να αυτοσαρκάζεται, ενώ πολύ συχνά, γίνεται meme στα social media. Σε μια γρήγορη αναζήτηση, μπορεί κανείς να βρει τουλάχιστον 20 διαφορετικά memes για τον Νορβηγό επιθετικό.