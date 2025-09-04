Φωτιά τώρα στη Λέσβο: «Μάχη» της Πυροσβεστικής σε δύο εστίες

Φωτιά τώρα στη Λέσβο, στη Βρίσα πιο συγκεκριμένα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για διπλή εστία φωτιάς και όπως είπε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.

Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Από την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025