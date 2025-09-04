Φωτιά τώρα στη Λέσβο: «Μάχη» της Πυροσβεστικής σε δύο εστίες

Φωτιά τώρα στη Λέσβο, στη Βρίσα πιο συγκεκριμένα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρεί στο σημείο με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για διπλή εστία φωτιάς και όπως είπε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.
Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.
Από την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.