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Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Λέσβο, μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δάσος στη διασταύρωση της Αχλαδερής προς Πολιχνίτο.

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φωτιά Πόρτο Γερμενό
Ελικόπτερο επιχειρεί στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δάσος στη διασταύρωση της Αχλαδερής προς Πολιχνίτο στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τo EΡΤ Νews από αέρος επιχειρούν δύο PZL και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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