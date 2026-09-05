Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δάσος στη διασταύρωση της Αχλαδερής προς Πολιχνίτο στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τo EΡΤ Νews από αέρος επιχειρούν δύο PZL και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.