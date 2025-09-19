Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Λιοδώρα Αρκαδίας.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
