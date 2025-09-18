Φωτιά τώρα στη Μαγνησία: Μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια στους Αγίους Θεοδώρους

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους, στη Μαγνησία, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, την ώρα που επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.
Η πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στη Μαγνησία κάνει λόγο πως κινητοποιήθηκαν42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Την ίδια ώρα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.