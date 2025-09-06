Φωτιά τώρα στη Μάνη: Στη «μάχη» και 4 εναέρια μέσα

Επί ποδός η Πυροσβεστική μετά από φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου (06/09).
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
