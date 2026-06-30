Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς στη Φωκίδα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέριες δυνάμεις.
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