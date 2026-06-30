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Φωτιά τώρα στη Μαριολάτα Φωκίδας - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς στη Φωκίδα.

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Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σε φωτιά
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής επιχειρεί σε φωτιά | Intime
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Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς στη Φωκίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέριες δυνάμεις.
 

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