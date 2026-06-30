Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της δημοτικής κοινότητας Γραβιάς στη Φωκίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέριες δυνάμεις.

