Φωτιά ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
