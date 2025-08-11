Φωτιά ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025