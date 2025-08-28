Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Για τη φωτιά επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔ, εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, να απομακρυνθούν προς την πόλη του Μελιγαλά.