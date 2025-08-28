Μενού

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία: Εκκενώνονται οικισμοί κοντά στον Μελιγαλά

Φωτιά σε εξέλιξη στον Μελιγαλά στη Μεσσηνία. Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στην Κερατέα
Φωτιά στην Κερατέα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Για τη φωτιά επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔ, εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, να απομακρυνθούν προς την πόλη του Μελιγαλά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ