Μενού

Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία: Επιχειρούν εναέρια μέσα σε αγροτοδασική έκταση

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο, στη Μεσσηνία.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνεγερμός σήμανε στις Πυροσβεστικές Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου στη Μεσσηνία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσηε συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ