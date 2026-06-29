Συνεγερμός σήμανε στις Πυροσβεστικές Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου στη Μεσσηνία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσηε συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026