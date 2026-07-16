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Φωτιά τώρα στη Μεσσηνία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη Μεσσηνία, στην περιοχή Βλαχόπουλο, με την Πολιτική Προστασία να εκδίδει μήνυμα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Πυροσβεστική σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβεστική σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πυλου -Νέστορος στη Μεσσηνία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 16:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συμδράμουν υδροφόρες του δήμου Πυλου -Νέστορος.

Στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας να είναι σε ετοιμότητα.

 

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