Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πυλου -Νέστορος στη Μεσσηνία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 16:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συμδράμουν υδροφόρες του δήμου Πυλου -Νέστορος.

Στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026