Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο του Δήμου Πυλου -Νέστορος στη Μεσσηνία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 16:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Στο έργο της κατάσβεσης συμδράμουν υδροφόρες του δήμου Πυλου -Νέστορος.
Στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενημερώνοντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας να είναι σε ετοιμότητα.
- Καιρός: Έρχεται καυτό διήμερο με 41άρια - Πότε θα κάνει «βουτιά» η θερμοκρασία
- Η ανατριχιαστική ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά την ήττα της Αγγλίας, που αποθέωσαν τα social media
- Το ξέσπασμα του Μπέλινγκχαμ: Γιατί χαστούκισε τον Μπάρκο μετά το Αργεντινή - Αγγλία
- Πώς ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε τη φθορά και τον θάνατο
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.