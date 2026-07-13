Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη: Ήχησε το 112 -«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι στη Μυτιλήνη.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την ενίσχυση της επιχείρησης έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου.
Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Ήχησε το 112: Παραμείνετε σε ετοιμότητα
Λίγο μετά τις 16:30 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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