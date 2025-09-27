Φωτιά εκδηλώθηκε στα Τσαμάκια, στη Μυτιλήνη, στην περιοχή του κάστρου, λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, η φωτιά ξέσπασε πίσω από το κάστρο της πόλης και θεωρείται αρκετά επικίνδυνη, αν και καίει χόρτα στην περιοχή. Η ένταση των ανέμων ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και εκφράζονται φόβοι ότι θα φτάσει στα δέντρα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και των Ειδικών Δυνάμεων Δασικών Επιχειρήσεων που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά. Εκεί βρίσκονται και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ο αντιδήμαρχος, Νίκος Καρασάββας, και μηχανήματα.