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Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης, με το 112 να στέλνει μήνυμα ετοιμότητας.

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Εναέριο μέσο επιχειρεί σε φωτιά
Εναέριο μέσο επιχειρεί σε φωτιά | EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεππτεμβρίου στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Αεροσκάφη και 2 Ελικόπτερα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες του δήμου και εθελοντές με μικρότερα οχήματα, καθώς η περιοχή έχει στενούς αγροτικούς δρόμους.

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