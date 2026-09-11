Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεππτεμβρίου στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Αεροσκάφη και 2 Ελικόπτερα.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες του δήμου και εθελοντές με μικρότερα οχήματα, καθώς η περιοχή έχει στενούς αγροτικούς δρόμους.
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