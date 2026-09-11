Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεππτεμβρίου στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Paleokipos of the regional unit of #Lesvos



‼️ Stay alert & follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Αεροσκάφη και 2 Ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες του δήμου και εθελοντές με μικρότερα οχήματα, καθώς η περιοχή έχει στενούς αγροτικούς δρόμους.