Φωτιά τώρα στη Ροδόπη: Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη.
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