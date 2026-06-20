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Φωτιά τώρα στη Ροδόπη: Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Αεροπλάνο πυροσβεστικής
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
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Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου 

 

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