Φωτιά τώρα στη Ροδόπη: Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026