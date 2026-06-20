Το Βατραχονήσι είναι το χαμένο τροπικό «νησί» στο κέντρο της Αθήνας

Το τοπίο της Αθήνας έχει αλλάξει αρκετά μέσα στον 20ό αιώνα. Η μεγαλύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τον Ιλισσό. Το ποτάμι,που κάποτε διέσχιζε το κέντρο της πόλης και ήταν πηγή όασης πριν γίνει πηγή προβλημάτων, έφυγε από το προσκήνιο στα μέσα του 20ου αιώνα περίπου. Κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, υπήρχε μια μικρή έκταση που οι κάτοικοι την είχαν βαφτίσει Βατραχονήσι.

Πού ήταν το Βατραχονήσι

Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ο ποταμός Ιλισός δεν ήταν ένα κρυμμένο, μπαζωμένο ρέμα, αλλά ένα ζωντανό, ορμητικό υδάτινο στοιχείο που διέσχιζε την πρωτεύουσα. Στο ύψος του Ολυμπιείου, λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο, τα νερά του Ιλισού χωρίζονταν στα δύο, αγκαλιάζοντας μια μεγάλη, κατάφυτη νησίδα γης. Επειδή η περιοχή είχε έντονη υγρασία, ψηλές καλαμιές και φιλοξενούσε χιλιάδες βατράχια που δεν σταματούσαν να κροταλίζουν, οι Αθηναίοι την ονόμασαν, πολύ πρακτικά, «Βατραχονήσι».

Η περιοχή μπροστά από το Καλλιμάρμαρο που περνούσε ο Ιλισσός | Facebook

Το Βατραχονήσι δεν ήταν απλώς ένα γεωγραφικό παράδοξο, αλλά το απόλυτο μποέμ και λαϊκό στέκι της εποχής. Πάνω στη νησίδα λειτουργούσαν σκιερά, υπαίθρια καφενεδάκια και τα διαβόητα «καφωδεία» κάτω από τεράστια δέντρα. Μια ξύλινη γέφυρα ένωνε το νησί με την απέναντι όχθη, και τα βράδια μαζεύονταν εκεί οι πρώτοι ρεμπέτες, πλανόδιοι μουσικοί, αλλά και καφετζούδες ή μάγισσες που διάβαζαν τη μοίρα στους περαστικούς. Ήταν μια όαση διασκέδασης, μια ανάσα μακριά από το κέντρο της πόλης.

Το τέλος του Ιλισσού

Η ιστορία του, όμως, είχε άδοξο τέλος. Στον βωμό του αστικού «εκσυγχρονισμού» και με το πρόσχημα της δημόσιας υγιεινής, η Αθήνα πήρε την τραγική απόφαση να θάψει τα ποτάμια της. Τη δεκαετία του '50, ο Ιλισός σκεπάστηκε οριστικά με τεράστιες πλάκες μπετόν. Το Βατραχονήσι ισοπεδώθηκε, στέγνωσε και μετατράπηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Σήμερα, η μόνη απόδειξη ότι η Αθήνα είχε κάποτε το δικό της τροπικό νησάκι στην καρδιά του κέντρου, είναι μερικές σπάνιες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες και οι ιστορίες της παλιάς πόλης που αρνούνται να θαφτούν.