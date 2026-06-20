«Μας έκανε μπαρότσαρκα να δείξει τις νέες παραλαβές»: Τι δουλειές έκαναν 5 καλλιτέχνες πριν τους γνωρίσουμε

Δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που πριν ασχοληθούν με την υποκριτική και το τραγούδι έκαναν άλλες δουλειές άσχετες ως προς το αντικείμενο άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με μάλλον αποτυχία.

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Το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι επώνυμοι δεν διστάζουν να μιλάνε ανοιχτά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία πριν στραφούν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας και - όπως θα δείτε - από όσα έχουν δηλώσει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους οι παρακάτω πέντε καλλιτέχνες, αν μη τι άλλο οι ιστορίες τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το καλύτερο δε είναι ότι οι περισσότεροι δεν δίστασαν να αυτοσαρκαστούν με όσα τους έχουν συμβεί, ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν.

Γιώργος Χρυσοστόμου

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο vidcast των Rainbow Mermaids, ο Γιώργος Χρυσοστόμου είχε αναφερθεί στην εποχή που δούλευε ως μπάρμαν πολύ πριν γίνει ηθοποιός, εξηγώντας πως δεν του άρεσε καθόλου με αποτέλεσμα να είναι μέσα στα νεύρα.

«Αναγκαστικά μπήκα στα παπούτσια τους. Δεν το είχα και πολύ μεράκι. Όσο ήμουν μπάρμαν, ήταν μια φριχτή δουλειά για μένα, δηλαδή η εστίαση και το να φροντίζω τον κόσμο, δεν το έχω σαν μεράκι.

Επίσης δεν μπορώ να συγχωρήσω και τους κακότροπους. Ας πούμε στο θέατρο που το έχω μεράκι, μπορώ να τον συγχωρέσω τον κακότροπο, τι να κάνω.

Στην μπάρα από πίσω ήμουν μόνο με νεύρα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η δουλειά οπότε μετατοπίστηκα στη θέση του DJ που ήταν πιο fun για μένα», είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος, όπως ανέφερε στη συνέχεια, του άρεσε η μουσική από όταν ήταν πολύ μικρός.

Παλαιότερα δε σε συνέντευξή του στο The 2Night Show ο Γιώργος Χρυσοστόμου είχε δηλώσει πως έχει δουλέψει και ως κλόουν σε παιδικά πάρτι, χαρακτηρίζοντάς τη «μια πάρα πολύ θλιβερή δουλειά».

Ρένα Μόρφη

Μπορεί στο τραγούδι η Ρένα Μόρφη να έχει χαράξει τη δική της επιτυχημένη πορεία, όμως, τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά όταν είχε πιάσει δουλειά ως σερβιτόρα, αφού την είχαν διώξει, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο The 2Night Show.

«Πήγα να δουλέψω σερβιτόρα στο Κολωνάκι, αλλά με έδιωξαν πριν ανοίξει το μαγαζί, γιατί δεν θυμόμουν τις παραγγελίες. Δεν θυμάμαι γενικά ούτε ονόματα ούτε πρόσωπα», είχε πει η γνωστή τραγουδίστρια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τη ρωτάει «πώς θυμάσαι τους στίχους στα τραγούδια;».

«Άντε ντε. Θυμάμαι φαρσί πάρα πολλά τραγούδια, αλλά κατά τα άλλα, η μνήμη μου είναι ανησυχητικά αδύναμη. Πολύ σπάνια, όμως, έχω ξεχάσει στίχους τραγουδιών πάνω στη σκηνή», είχε απαντήσει η Ρένα Μόρφη.

Νίκος Πολυδερόπουλος

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» ο Νίκος Πολυδερόπουλος είχε μιλήσει για την εποχή που δούλευε ως υδραυλικός σε οικοδομή, χωρίς να διστάσει να αυτοσαρκαστεί λέγοντας πως στράφηκε στην υποκριτική επειδή «μυρίστηκε χρήμα», αλλά διαψεύστηκε οικτρά.

«Ισχύει ότι δούλευα οικοδομή και ότι είχα πάει για κομπάρσος σε ένα κάστινγκ. Πήγα και μυρίστηκα ότι εδώ έχει χρήμα, αυτό ακριβώς, μέχρι που ανακαλύπτεις ότι την πάτησες. Γιατί τώρα αν ήμουν υδραυλικός, θα είχα βγάλει λεφτά. Πώς τα φέρνει η ζωή ανάποδα.

Η αλλαγή έγινε λίγο random. Το "α ου" της οικοδομής δεν έφυγε ποτέ, το παλεύω. Προσαρμόζεσαι, φίλε. Γίνεσαι ευκολοπροσάρμοστος στις αλλαγές. Τα έκανα παράλληλα, σχολή και οικοδομή.

Είχε πέσει έργο στην οικοδομή, την έσκαγα και πήγαινα να κάνω μάθημα. Δεν πήρα ποτέ την απόφαση ότι είμαι γεννημένος για αυτό. Παντού μπορώ να πάω. Πιάνω γενικότερα ό,τι έρχεται γιατί μου αρέσουν οι αλλαγές», είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Παλαιότερα, στην εκπομπή Mega Καλημέρα, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είχε αναφερθεί και σε άλλες δουλειές που είχε κάνει πριν γίνει ηθοποιός, λέγοντας:

«Έχω τελειώσει θερμοϋδραυλικός και φτιάχναμε ένα κτίριο με λαμαρίνες και εξαερισμούς πριν μπω στην υποκριτική. Ο πατέρας μου είχε φορτηγό, δούλευα σε φορτηγό, έχω δουλέψει σαν σερβιτόρος, μπάρμαν, δημόσιες σχέσεις.

Σερβιτόρος από κλαρίνα μέχρι μπουζούκια, δηλαδή τα πάντα έχω κάνει. Πολύ παλιά είχα κάνει και κάποιες φωτογραφίσεις σαν μοντέλο ενώ είχα πάει και δυο φορές σε επιδείξεις του Ασλάνη και του Αποστολόπουλου».

Μαρία Κίτσου

Πριν από μερικούς μήνες η Μαρία Κίτσου είχε αναφερθεί στις δουλειές που είχε κάνει πριν γίνει ηθοποιός, χωρίς επιτυχία, μάλιστα, όπως είχε παραδεχθεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Δεν ξέρω αν ήμουν καλή σε καμία δουλειά πριν από την υποκριτική», είχε εξομολογηθεί η αγαπημένη ηθοποιός, περιγράφοντας τις εμπειρίες της, όπως όταν δούλεψε ως πλασιέ βιβλίων σε μαγαζιά, μια δουλειά που, όπως είπε, έκανε για μια ημέρα και μετά παραιτήθηκε.

«Μας έβαζαν σε ένα φορτηγάκι και μας αμολούσαν. Είχες έναν άνθρωπο, ο οποίος ήξερε τη δουλειά, ήταν πολλά χρόνια πριν από σένα, οπότε βγαίνατε μαζί και έβλεπες τη δουλειά. Και ήρθε η μέρα που θα έπρεπε να βγεις μόνος σου.

Πάω στο πρώτο μαγαζί και λέω "γεια σας έχουμε κάποια βιβλία"... "Έλα, σε παρακαλώ, φύγε από δω μέσα". Δέχομαι το πρώτο σοκ, πάω στο επόμενο... "Να φύγεις από 'δω μέσα, δεν θέλουμε απατεώνες σαν και εσάς, έλα, έλα".

Μία μέρα έκανα αυτή τη δουλειά. Μετά πήγα σε μια καφετέρια, έκλαψα με μαύρο δάκρυ. Πήρα την κολλητή μου και της λέω, "φεύγω, δεν μπορώ".

Και μετά είπα στον υπεύθυνο, ελπίζω να μην μας ακούει, ότι πρέπει να κάνω μια παράσταση, τον Ματωμένο Γάμο και ότι με πήραν εκείνη την ημέρα».

Ακόμα, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε και στη «φρικτή» εμπειρία του να μοιράζει φυλλάδια για μια Δραματική Σχολή έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου θα έδινε και η ίδια εξετάσεις για ηθοποιός.

«Ακόμα έχω μοιράσει φυλλάδια που και αυτό ήταν επίσης φρικτό επειδή έπρεπε να μοιράζω φυλλάδια έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού τις ημέρες που θα έδινα και εγώ εξετάσεις και το έκανα αυτό και στο Εθνικό.

Είχα δηλαδή την αγωνία μου ότι δίνω εξετάσεις και ταυτόχρονα έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί να τους βλέπω όλους να έχουν την αγωνία τους και εγώ να ψοφάω και να πρέπει να μοιράζω φυλλάδια και να μου λένε "εγώ δεν θα πάω εκεί, θα περάσω εδώ".

Τέλος, η Μαρία Κίτσου ανέφερε πως έχει δουλέψει πολύ σέρβις και μπαργούμαν σε τεράστια κλαμπ. «Πιάναμε δουλειά στις 12 και πριν μας έκανε μπαρότσαρκα για να δείξει τις νέες παραλαβές».

«Θα ήθελα να μην τα έχω ζήσει, κάθε τι μου άφησε μέσα μου ένα σημαδάκι», εξομολογήθηκε στο τέλος η γνωστή ηθοποιός.

Θάνος Πετρέλης

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Θάνος Πετρέλης είχε μιλήσει για την εποχή που δούλευε στην οικοδομή πολύ πριν ασχοληθεί με το τραγούδι.

«Δούλευα με τον πατέρα μου στην οικοδομή, ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είτε έχει κρύο είτε ζέστη, δεν υπάρχουν κανόνες και είναι δύσκολη δουλειά», είχε δηλώσει ο γνωστός τραγουδιστής.

Σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ελένη» με την Ελένη Μενεγάκη ο Θάνος Πετρέλης δεν είχε κρύψει πως από εκείνη την εποχή ονειρευόταν μια καριέρα στο τραγούδι, ενώ είχε ήδη γνωρίσει τη γυναίκα του.

«Η γυναίκα μου δεν με ζηλεύει. Έζησε την επιτυχία μου από το ξεκίνημά της, γιατί όταν με γνώρισε, δούλευα ακόμα στην οικοδομή. Όταν δούλευα στην οικοδομή, ονειρευόμουν το τραγούδι, αλλά μου φαινόταν τόσο δύσκολο, όσο το να πάω στο φεγγάρι.

Με τις κόρες μου έχω την καλύτερη σχέση που θα μπορούσα να έχω. Δεν λείπει τίποτα από τη ζωή μου, νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη», είχε πει χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.