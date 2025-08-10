Μενού

Φωτιά τώρα στη Ροδόπη: Μήνυμα του 112 στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη

Φωτιά ξέσπασε στη Ροδόπη ενώ ήχησε και το 112.

Φωτιά σε εξέλιξη στη Ροδόπη και συγκεκριμένα καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί όσους είναι στη Νέα Μουσινούπολη να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

