Φωτιά σε εξέλιξη στη Ροδόπη και συγκεκριμένα καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί όσους είναι στη Νέα Μουσινούπολη να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025