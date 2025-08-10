Φωτιά σε εξέλιξη στη Ροδόπη και συγκεκριμένα καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή.
Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί όσους είναι στη Νέα Μουσινούπολη να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
