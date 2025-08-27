Οριοθετήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) η φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.

Στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, έσπευσαν και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Λίγο πριν τις 22:00 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μήνυμα αναφέρεται:

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πυροσβεστικά οχήματα μεταφέρθηκαν με πλοίο της γραμμής στο νησί από το Πέραμα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Σαλαμίνα

Λόγω της φωτιάς στη Σαλαμίνα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.