Ελευσίνα: Πώς σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία – Μέσα στο όχημα και τα εγγόνια του θύματος

Θρήνος στην Ελευσίνα για την 71χρονη γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή αφότου παρασύρθηκε από το όχημα της 44χρονης κόρης της, εντός του οποίου, δυστυχώς, ήταν και τα δύο εγγόνια της.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (09/02), οι δύο γυναίκες είχαν πάει να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και όταν έφτασαν στην οδό Αλκιβιάδου, η ηλικιωμένη βγήκε από το όχημα για να βοηθήσει την κόρη της να παρκάρει το όχημα καθώς βρήκαν μία θέση που ήταν δύσκολη.

Όταν βγήκε, άφησε την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή, όπως μεταφέρει το Mega.

Κατά τη διάρκεια της στάθμευσης και ενώ η γυναίκα βρισκόταν μπροστά από έναν κορμό δέντρου, η κόρη της πάτησε το γκάζι και την παρέσυρε η πόρτα, εγκλωβίζοντάς την στον κορμό του δέντρου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και έσπευσαν άτομα από τη γειτονιά για να βοηθήσουν, αλλά είχε ακατάσχετη αιμορραγία.

Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη σώσουν και υπέκυψε στα τραύματά της.