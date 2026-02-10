Μενού

Καλλιθέα: Αχτίδα αισιοδοξίας για τη 2χρονη που έπεσε στο σιντριβάνι - Πώς την έχασαν οι γονείς της

Οι εξετάσεις στην 2χρονη που έπεσε μέσα στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Το σιντριβάνι στην Καλλιθέα όπου εντοπίστηκε η 2χρονη | INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αχτίδα αισιοδοξίας για το 2χρονο κοριτσάκι το οποίο έπεσε μέσα στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα και παραμένει διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εξετάσεις στο νήπιο έδειξαν πως δεν έχει εγκεφαλικό οίδημα, κάτι που προκαλεί αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να συνεχίζουν τις εξετάσεις για να μπορέσουν να το επαναφέρουν.

Πώς έγινε η τραγικό συμβάν

Παράλληλα, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το πώς οι γονείς έχασαν το παιδί και αυτό βρέθηκε μέσα στο νερό.

Κατά την κρατική τηλεόραση, οι γονείς βρίσκονταν σε μία καφετέρια λίγα μέτρα από το σιντριβάνι, μαζί με το παιδί, όταν ο πατέρας σηκώθηκε για να μιλήσει στο τηλέφωνο.

Η μητέρα, που συνομιλούσε με μία φίλη της, δεν παρατήρησε πως η μικρή κατέβηκε από την καρέκλα της, και όταν το έκανε επέστρεψε και ο πατέρας και άρχισαν να αναζητούν το παιδί.

Στην αρχή, κατευθύνθηκαν προς λάθος σημείο καθώς ένα παραπέτασμα έκρυβε το σιντριβάνι και δεν είχαν οπτική επαφή.

Αλλά, περί τα 3-4 λεπτά αργότερα έφτασαν εκεί που ήταν η 2χρονη.

Σημειώνεται πως διώκονται για παραμέληση ανηλίκου.

