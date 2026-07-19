Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Σελινίων στη Σαλαμίνα, με μήνυμα του 112 να αποστέλλεται στους περιοίκους, συνιστώντας ετοιμότητα.
Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 12:30, εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
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