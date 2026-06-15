Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στη Σκόπελο σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στη θέση Τρίμπιλα, κοντά στη περιοχή Γλώσσα και προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα Σκοπέλου. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα , 1 Ε/Π και 3Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κινητοποιήθηκε το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από τον Βόλο.

Ο δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης, δήλωσε ότι η εικόνα που επικρατεί στην περιοχή είναι ενθαρρυντική, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, στοιχείο που ευνοεί τις προσπάθειες κατάσβεσης και περιορίζει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν, ώστε η φωτιά να τεθεί το συντομότερο δυνατό υπό έλεγχο, ενώ η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.