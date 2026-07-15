Συναγερμός στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4 το απόγευμα και στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Θέρμης, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.
Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλη στις 4:15 ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής.
Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, κοντά στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).
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