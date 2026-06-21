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Φωτιά τώρα στη Σύρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Ερμούπολη

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική στη Σύρο, με μήνυμα του 112 να αποστέλλεται στους κατοίκους, για εκκένωση προς Ερμούπολη,

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Canadair CL-215
Canadair CL-215 | Shutterstock
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Συγκεκριμένα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Τρία Λαγκώνια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

 

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