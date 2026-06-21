Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μπήκε σε λεπτομέρειες για τον ανακριτικό «μαραθώνιο» με τον οποίο οι αστυνομικοί στα Χανιά απέσπασαν την ομολογία του 43χρονου, για τη γυναικοκτονία της 45χρονης.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, τόνισε ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή η πεποίθηση πως η εξαφάνιση της γυναίκας έκρυβε εγκληματική ενέργεια. Ειδικά η καθυστερημένη δήλωση της εξαφάνισης, λόγω της νοσηλείας του αδελφού της 45χρονης, έδωσε στον δράστη χρόνο να καλύψει τα ίχνη του.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι η έρευνα κινήθηκε μεθοδικά και αθόρυβα, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν κατ’ οίκον έρευνες και να ζητούν τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα.

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Χανιά: Η συστηματική «αποδόμηση» του 43χρονου δράστη

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξαν τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης μέσα στο σπίτι αλλά και στο όχημα του 43χρονου.

«Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να φαίνεται να αποχωρεί.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης από τις Αρχές.

Χανιά: Ενδεχόμενο για ερωτικό κίνητρο

Όπως είπε, το σύνολο των στοιχείων οδήγησε τον 43χρονο, στον οποίο νοίκιαζε χώρο η γυναίκα, να αντιληφθεί ότι η ομολογία αποτελούσε μονόδρομο. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν από νωρίς σε συγκεκριμένη περιοχή και τελικά η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχαν εστιάσει οι αστυνομικοί.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του 43χρονου Σκοπιανού, σημείωσε ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

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Εκτιμούν ότι τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας ενδέχεται να είναι ερωτικής φύσης. Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους, όσο και το σενάριο ο 43χρονος να επιτέθηκε στη γυναίκα όταν εκείνη βρέθηκε στο σπίτι.

Παράλληλα στάθηκε στο ότι η 45χρονη φέρει τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο όσο και από άλλο αντικείμενο στην περιοχή του κεφαλιού, με τα τελικά συμπεράσματα να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.