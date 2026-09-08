Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρεί ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίει σε χαμηλή βλάστηση και στην επείχηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Νέο Ρύσιο του δήμου Θέρμης, Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026