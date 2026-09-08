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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρεί ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης.

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Φωτιά στη Θεσσαλονίκη | Orange Press Agency
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίει σε χαμηλή βλάστηση και στην επείχηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

 

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