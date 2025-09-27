Μενού

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση και από αέρος στο Εξαμίλι

Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη.

Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης
Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Intime
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

 

