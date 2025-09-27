Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσει η κακοκαιρία από το βράδυ Σαββάτου
- «Ό,τι και να πω το παιδάκι έφυγε»: Τα πρώτα λόγια της μοιραίας οδηγού που παρέσυρε στην Ηγουμενίτσα τον Μάξιμο
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Πέτρος Κωστόπουλος για τον Πάρι Ρούπο: «Έπρεπε να έχει πάρει τον π… »
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.