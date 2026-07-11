Θεσσαλονίκη: Αναγνωρίστηκε ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά στην Σκάλα Περαίας

Αναγνωρίστηκε, μετά από δύο ημέρες, ο νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από βουτιά από τη Σκάλα Περαίας.

Πρόκειται για έναν Πολωνό υπήκοο, με την οικογένειά του να έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παραμένει άγνωστο εάν μένει στη χώρα ή είχε έρθει για διακοπές.

Ο 22χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Φέρεται να βούτηξε από τη σκάλα της προβλήτας με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα στον βυθό και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα, χάνοντας αμέσως τις αισθήσεις του.

Λουόμενοι τον ανέσυραν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να τον επαναφέρουν.

Όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.