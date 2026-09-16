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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9).

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Φωτιά - Ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Επίσης, ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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