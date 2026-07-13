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Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στον Δήμο Θερμαϊκού

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

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Πυροσβέστες σε πύρινο μέτωπο
Πυροσβέστες σε πύρινο μέτωπο | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ξέσπασμα φωτιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, πλησίον της Νέας Κερασιάς στον Δήμο Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την πρώτη κλήση για το συμβάν περίπου στις 15:00. Η ανησυχία των αρχών είναι αυξημένη, καθώς η φωτιά εξελίσσεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες της περιοχής.

Για την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις:

  • 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
  • 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ.
  • 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και υδροφόρες του Δήμου Θερμαϊκού.

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