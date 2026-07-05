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Φωτιά τώρα στη Θήβα: Μάχη με τις φλόγες στον Ελαιώνα – Καμία απειλή για κατοικίες

Φωτιά στον Ελαιώνα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δεν απειλούνται οι κατοικίες.

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πυροσβεστικη
Πυροσβεστικό όχημα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αντιμετωπίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Ελαιώνα Θήβας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 14.00 και δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ στην περιοχή μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από τη Πυροσβεστική καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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