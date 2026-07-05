Αντιμετωπίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Ελαιώνα Θήβας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 14.00 και δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ στην περιοχή μετέβη και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από τη Πυροσβεστική καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
- Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός του ΙΧ
- Μύκονος: Μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να «κατασπαράζει» ωμά ψάρια
- Όταν η Αθήνα είχε αεροδρόμιο, ζωολογικό κήπο και λίμνη στο Φάληρο
- O πρώτος καταραμένος ροκ σταρ στην Ελλάδα ήταν ρεμπέτης
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.