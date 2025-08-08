Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο στην περιοχή του Λαγανά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο λίγο πριν τη διασταύρωση του Λαγανά. Στο σημείο βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν την κατάσβεσή της.

Επίσης στο σημείο βρίσκεται και η τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι απειλούνταν κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ωστόσο γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν υπό έλεγχο.

Συστήνεται να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής.