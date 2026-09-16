Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο: Συναγερμός στα Ξύγκια – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για νέα φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια, στο νησί της Ζακύνθου.
Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να προλάβουν την επέκταση του μετώπου.
Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔE, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 6 αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος
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