Μενού

Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο: Συναγερμός στα Ξύγκια – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Μεγάλη φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο στην περιοχή Ξύγκια. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο για την κατάσβεση.

Reader symbol
Newsroom
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για νέα φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια, στο νησί της Ζακύνθου.

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να προλάβουν την επέκταση του μετώπου.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔE, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 6 αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ