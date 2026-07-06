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Φωτιά τώρα στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Σε συναγερμό η πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα του 112.

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φωτιά Θεσσαλονίκη
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη | Orange Press Agency
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Ανησυχία μετά από φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (06-07) στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα. 

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στους κατοίκους λόγω της φωτιάς έχει σταλεί μήνυμα του 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3 ( υψηλός κίνδυνος) .

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