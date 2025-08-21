Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Σε δάσος η εστία - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα, στην Αχαΐα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η τοπική ιστοσελίδα thebest.gr ανήρτησε φωτογραφία από τη φωτιά:
