Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστική συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026 #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026