Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστική συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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