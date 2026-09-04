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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), μετά την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

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Φωτιά - Ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστική συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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