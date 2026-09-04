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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Ανάβυσσο Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το μέτωπο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο λεπτά και πλέον δεν υπάρχει ενεργή εστία.