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Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Ανάβυσσο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Ανάβυσσο Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το μέτωπο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο λεπτά και πλέον δεν υπάρχει ενεργή εστία. 

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