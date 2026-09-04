Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Ανάβυσσο Αττικής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το μέτωπο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο λεπτά και πλέον δεν υπάρχει ενεργή εστία.
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