Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σημειώθηκε πριν λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ.
Η ομάδα μεταβαίνει με Ε/Π του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ.
Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
