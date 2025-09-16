Μενού

Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στην Άνδρο.

Φωτιά σημειώθηκε πριν λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ.

Η ομάδα μεταβαίνει με Ε/Π του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ.

Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

