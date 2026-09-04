Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην άνω περαια Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026