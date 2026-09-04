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Φωτιά τώρα στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.

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Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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