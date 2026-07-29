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Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα: Καίει κοντά στο Δημαρχείο

Η φωτιά στην Αρτέμιδα καίει σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρεί η Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Αρτέμιδα, κοντά στο Δημαρχείο. Άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων.

Σύμφωνα με  πληροφορίες του irafina.gr, η πυρκαγιά στην Αρτέμιδα καίει κυρίως απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την ταχύτερη κατάσβεση, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές, η κατάσταση ελέγχεται πλήρως και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

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