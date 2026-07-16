Φωτιά τώρα στην Εργάνη Ροδόπης - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης, στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά αναφέρθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 18:30. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.