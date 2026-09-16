Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπττεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Στις 11:15 ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η περιοχή
Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
- «Ο Μαζωνάκης μου έδωσε ένα μάθημα στο φευγιό του»: Το ιδιαίτερο «αντίο» του Γιάννη Χαρούλη
- Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός για την προφυλάκιση
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.