Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπττεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Στις 11:15 ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2026

Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η περιοχή

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.