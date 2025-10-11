Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περοοχή Παραλία Ζαρακών στην Εύβοια, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2025

Σύμφωνα με το evima.gr, η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια.

Ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ νέες εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν το τεράστιο μέτωπο και τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

