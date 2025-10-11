Μενού

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Φωτιά στην Παραλία Ζαρακών στην Εύβοια
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περοοχή Παραλία Ζαρακών στην Εύβοια, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το evima.gr, η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια.

Ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ νέες εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν το τεράστιο μέτωπο και τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στην Παραλία Ζαρακών στην Εύβοια

