Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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