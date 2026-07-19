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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ήχησε το 112 για πυρκαγιά στο Μηλάκι

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Μηλάκι της Εύβοιας ενώ εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

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Φωτιά - Εύβοια
Φωτιά στην Εύβοια | Eurokinissi/ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

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