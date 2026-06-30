Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα, στην Εύβοια, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των αρχών
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
- Τα σχέδια εξαμήνου στο Υπουργικό, οι αγωνίες του Φεύγα για τα ομόφυλα και ο νέος... Πολάκης του Τσίπρα
- «Έζησα από κοντά τον καύσωνα στις Βρυξέλλες και έμοιαζε με επεισόδιο Black Mirror»
- Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή στη Βάρκιζα: Η αντίδρασή του μετά το δάγκωμα
- Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες από Temu, Shein και πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Οι αλλαγές και ο δασμός 3 ευρώ
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.