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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Εύβοια, στην περιοχή Λούτσα, με αποτέλεσμα να σπεύσουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα, στην Εύβοια, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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