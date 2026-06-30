Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα, στην Εύβοια, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026