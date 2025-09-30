Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας έχει σημάνει συναγερμό εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει ελιές και ξερά χόρτα.
Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα του Σώματος και οι εθελοντές των Ψαχνών.
- Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»
- Σουηδία: Πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη χώρα που «κόβει» το κάπνισμα - Οι αριθμοί ρεκόρ και η σημασία τους
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.