Μενού

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά τώρα στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική σε περιστατικό φωτιάς
Πυροσβεστική σε περιστατικό φωτιάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας έχει σημάνει συναγερμό εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει ελιές και ξερά χόρτα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα του Σώματος και οι εθελοντές των Ψαχνών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ