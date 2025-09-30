Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει και μαίνεται στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας έχει σημάνει συναγερμό εδώ και λίγα λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει ελιές και ξερά χόρτα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα του Σώματος και οι εθελοντές των Ψαχνών.