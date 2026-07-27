Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια, με μαζικές δυνάμεις της πυροσβεστικής να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026