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Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Τρία εναέρια της πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε δασική έκταση στην Εύβοια με μαζικές δυνάμεις της πυροσβεστικής να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και εξαπλώνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια, με μαζικές δυνάμεις της πυροσβεστικής να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

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