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Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και από αέρος

Φωτιά ξέσπασε στην Ιεράπετρα. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγειες δυνάμεις αλλά και από αέρος.

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Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά | In Time / Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
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Φωτιά εκδηλώθηκε στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που καλεί όσους είναι στην περιοχή Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.

 

 

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