Φωτιά εκδηλώθηκε στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που καλεί όσους είναι στην περιοχή Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.