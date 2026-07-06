Φωτιά εκδηλώθηκε στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα.
Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που καλεί όσους είναι στην περιοχή Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.
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