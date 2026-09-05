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Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Διπλό μέτωπο σε Σαμικό και Αγρίδι - Επί ποδός η πυροσβεστική

Μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Ηλεία προκάλεσε μία διπλή φωτιά που καίει στις περιοχές Κάτω Σαμικό και Αγρίδι.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Μιχάλης Καραγιάννης
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Μαζική κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Ηλεία προκάλεσε μία διπλή φωτιά που καίει τώρα στις περιοχές Κάτω Σαμικό σε χορτολιβαδική έκταση, και στο Αγρίδι, δίπλα σε επαρχιακό δρόμο.

Όπως ενημερώνει το ilialive, οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στη Νότια Ηλεία, ενώ ευτυχώς δεν έλαβαν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, και αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για τις κατασβέσεις κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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